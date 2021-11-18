С яркой подсветкой. В центре Киева запустят самые большие часы

На ремонт часов отозвались 248 человек, которые собрали на починку механизма более 202 тысяч гривень

Важно было восстановить часы как символ возрождения украинской науки / Фото: Коллаж: Сегодня

В центре Киева заканчивают восстановление самых больших механических часов в городе, которые расположены на фасаде шестого этажа Института истории Украины НАНУ по улице Грушевского, 4.

Об этом рассказала депутат Киевсовета Ксения Семенова в комментарии "Сегодня".

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Размер циферблата гигантов составляет 2 метра. Эти часы не работают уже 15 лет. Здание, где находятся часы, было построено в 1960-х годах. Тогда же там установили и часы, которые работали до конца советской эпохи и в сложные девяностые, а в 2000-х механизм часов начал "врать" и совсем остановился.

Она показала, как выглядят новые стрелки для обновленных часов, опубликовав их на своей странице в социальных сетях.

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Идея восстановить часы

По словам Ксении Семеновой, идея восстановить часы на Грушевского принадлежит Роману Грищуку, народному депутату Украины. На свой день рождения он призвал киевлян собирать средства на ремонт часов. А еще очень важно было восстановить часы как символ возрождения украинской науки.

За дело взялись члены общественной организации "Зміни". По их данным, на ремонт часов отозвались 248 человек, которые собрали на починку механизма более 202 тысяч гривень.

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"Мы хотели, чтобы эти часы работали, а не стояли на месте. Это очень символично для киевлян и Киева. Мы уже тестировали часовой механизм – все отлично работает, а когда только занялись их ремонтом, то там даже не было часового механизма. Его пришлось покупать и устанавливать, также пришлось заменить стрелки часов, они будут из легкого материала. Там были оригинальные тяжелые медные стрелки. Их передали на хранение сотрудникам института", – рассказывает сайту "Сегодня" депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Когда запустят часы

Дата торжественного открытия часов станет известна на следующей неделе, на мероприятия хотят пригласить всех, кто принимал участие в сборе средств. Кстати, часы будут оборудованы яркой художественной подсветкой, которую можно будет регулировать.

В дальнейшем обновленные часы будут обслуживать сотрудники института, в котором они находятся.

В Киеве можно увидеть уникальные часы

Самые яркие находятся на склоне возле Международного центра культуры и искусств на аллее Героев Небесной Сотни.

Каждый год часы меняют свой наряд, который сотрудники "Киевзеленстроя" создают из тысяч цветов. Украшали их петриковской росписью, вышиванками, надписью "Слава Украине".

Сверяем время с миром

Который час в Мельбурне? А в Дели? А в Мехико? Гуляя по центру города, ответы на эти вопросы можно найти в одном месте – у Главпочтамта (ул. Крещатик, 22).

Не многие обращали внимание, что над главным входом в здание висят часы, которые показывают время на разных континентах.

Сказочные часики возле замка

"Когда часы пробьют двенадцать, карета снова станет тыквой"… В центре Киева есть удивительное место, где живут сказки и постоянно звучит детский смех. Догадались? Это Киевский театр кукол (ул. Грушевского, 1-а), здание которого выглядит как самый настоящий замок. По обеим сторонам возле центрального входа в театр расположились высокие башни с золотыми петушками на "макушке" и с часами с каждой стороны. Каждый циферблат имеет диаметр более метра и украшен цветной мозаикой. Каждые четверть часа звучат коротенькие мелодии.

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