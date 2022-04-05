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Втекли з гарячих точок: переселенцям у Києві передали чергову партію продуктових наборів

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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5 квітня, 15:55
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Столичні центри соцобслуговування отримали допомогу для переселенців з Київської області
У Київ передали продуктові набори
У Київ передали продуктові набори / Фото: уніан, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

У Київ продовжують передавати гуманітарну допомогу. Фонд Ріната Ахметова скерував на підтримку переселенців ще 2000 продуктових наборів.

Як передають "Сьогодні", харчові продукти переслали у Центральний міський територіальний центр соцобслуговування.

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Звідти найнеобхідніше передадуть переселенцям із гарячих точок Київської області. Насамперед це люди похилого віку, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї й родини, що залишилися без годувальника або доходів через війну.

До складу наборів увійшли такі продукти:

  • згущене молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • консервоване тушковане м‘ясо.

Раніше Фонд уже передав 20 тисяч продуктових наборів для жителів Києва. Загалом планують забезпечити столицю 100 тисячами таких наборів у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

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Переселенці з гарячих точок

Укрзалізниця від початку війни вивозить переселенців із областей, де ведуться бойові дії. Щодня поїзди курсують за усталеним графіком, призначають також додаткові потяги й вивозять людей за кордон.

Внутрішньо переміщені особи з 30 березня можуть зареєструватися через "Дію" та отримати допомогу. Це щомісячні виплати на дорослих та дітей, програма працевлаштування і компенсації за комунальні платежі тим, хто їх приймає.

У звільнених від окупантів містах Київської області розпочали пошуки тих, хто зник, та евакуацію тих, хто вижив. З 30 березня стартували пошуки в Ірпені. Мер міста Володимир Карпюк закликав жителів поки що не повертатися в домівки, де досі може бути небезпечно.

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Раніше ми розповідали, що Фонд Ріната Ахметова відкрив пункти психологічної підтримки для переселенців у організованих для них прихистках у Запоріжжі. Підтримку надають людям, яких евакуювали з Маріуполя та Волновахи.

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