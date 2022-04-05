Сбежали из горячих точек: переселенцам в Киеве передали очередную партию продуктовых наборов

Столичные центры соцобслуживания получили помощь для переселенцев из Киевской области

В Киев передали продуктовые наборы / Фото: УНИАН, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В Киев продолжают передавать гуманитарную помощь. Фонд Рината Ахметова направил на поддержку переселенцев еще 2000 продуктовых наборов.

Как передают "Сегодня", продукты питания переслали в Центральный городской территориальный центр соцобслуживания.

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Оттуда необходимое передадут переселенцам, выехавшим с горячих точек Киевской области. В первую очередь это старики, люди с инвалидностью, многодетные семьи и семьи, оставшиеся без кормильца или доходов из-за войны.

В состав наборов вошли следующие продукты:

сгущенное молоко;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Ранее Фонд уже передал 20 тысяч продуктовых наборов для жителей Киева. В целом планируется обеспечить столицу 100 тысячами таких наборов в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Переселенцы из горячих точек

"Укрзализныця" с начала войны вывозит переселенцев из областей, где ведутся боевые действия. Ежедневно поезда курсируют по установившемуся графику, назначают также дополнительные поезда и вывозят людей за границу.

Перемещенные внутри страны лица с 30 марта могут зарегистрироваться через "Дію" и получить помощь. Это ежемесячные выплаты на взрослых и детей, программа трудоустройства и компенсации за коммунальные платежи принимающим.

В освобожденных от оккупантов городах Киевской области начали поиски пропавших и эвакуацию выживших. С 30 марта стартовали поиски в Ирпене. Мэр города Владимир Карпюк призвал жителей пока не возвращаться в дома, где до сих пор может быть опасно.

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Ранее мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова открыл пункты психологической поддержки для переселенцев в организованных для них убежищах в Запорожье. Поддержку оказывают людям, которых эвакуировали из Мариуполя и Волновахи.