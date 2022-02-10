Шоколад та халва "зі смаком" Гордона: скільки коштують і де шукати у Києві (фото)

У київських магазинах дедалі частіше можна побачити продукцію українського журналіста Дмитра Гордона. На полицях лежать цукерки, шоколадки, зефір та халва з його зображенням.
Про це повідомляють "Сьогодні".
Журналіст сайту "Сьогодні" побував у магазині "Коло" та побачив, що на полицях безліч солодощів із зображенням Дмитра Гордона.
Так, кияни можуть придбати упаковку ванільного зефіру "Гордон" за 120 гривень. За халву журналіста з какао доведеться віддати 60 гривень за одну одиницю.
Варто зазначити, що халва інших виробників у столичних магазинах коштує від 30 до 65 гривень.
Також у магазинах продають шоколад "зі смаком дитинства" Гордона. Крім того, можна придбати цукерки пташине молоко "Гордон у шоколаді" за 130 гривень за знижкою (без знижки їхня вартість становить 200 гривень).
Гордон дозволив Соловйову першим лизнути свої "яйця"
Через три тижні – максимум чотири – на прилавках магазинів в Україні з'являться "Яйця Гордона у шоколаді у золотій піраміді". Про це сказав журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".
"Це грандіозно смачний та гарний на вигляд продукт. Ну і, звичайно, першими зможуть пооблизувати мої "яйця" VIP-фанати – починаючи від Володимира Соловйова", – сказав він.
Також журналіст пояснив, чому першим це зробить саме російський пропагандист Володимир Соловйов:
"Право першому облизати "Яйця Гордона у шоколаді у золотій піраміді" буде надано Володимиру Соловйову. Він це право заслужив своєю прекрасною роботою з прославлення мене. А далі до нього приєднаються інші реципієнти ".
Подарунки від Гордона
Раніше журналіст уже звертався до Соловйова і казав, що в магазинах з'явилися цукерки із зображенням Гордона на коробці – пташине молоко "Гордон у шоколаді".
"Я не хочу залишитися невдячною худобою, яка не відповість тобі чимось добрим на таку часту згадку моєї скромної персони... Я хочу подарувати тобі цукерки, які називаються "Гордон у шоколаді". Це чудові цукерки, чудові", – сказав він.