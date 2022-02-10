Шоколад и халва "со вкусом" Гордона: сколько стоят и где искать в Киеве (фото)

В киевских магазинах все чаще можно увидеть продукцию украинского журналиста Дмитрия Гордона. На полках лежат конфеты, шоколадки, зефир и халва с его изображением.
Об этом сообщает "Сегодня".
Журналист сайта "Сегодня" побывал в магазине "Коло" и увидел, что на полках множество сладостей с изображением Дмитрия Гордона.
Так, киевляне могут приобрести упаковку ванильного зефира "Гордон" за 120 гривен. За халву журналиста с какао придется отдать 60 гривен за одну штуку.
Стоит отметить, что халва других производителей в столичных магазинах стоит от 30 до 65 гривен.
Также в магазинах продают шоколад "со вкусом детства" Гордона. Кроме того, можно приобрести конфеты птичье молоко "Гордон в шоколад" за 130 гривен по скидке (без скидки их стоимость составляет 200 гривен).
Гордон позволил Соловьеву первым лизнуть свои "яйца"
Через три недели – максимум четыре – на прилавках магазинов в Украине появятся "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде". Об этом сказал журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".
"Это грандиозно вкусный и красивый на вид продукт. Ну и, конечно, первыми смогут пооблизывать мои "яйца" VIP-фанаты – начиная от Владимира Соловьева", – сказал он.
Также журналист объяснил, почему первым это сделает именно российский пропагандист Владимир Соловьев:
"Право первому облизать "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде" будет предоставлено Владимиру Соловьеву. Он это право заслужил своей прекрасной работой по прославлению меня. А дальше к нему присоединятся другие реципиенты".
Подарки от Гордона
Ранее журналист уже обращался к Соловьеву и говорил, что в магазинах появились конфеты с изображением Гордона на коробке – птичье молоко "Гордон в шоколаде".
"Я не хочу остаться неблагодарной скотиной, которая не ответит тебе чем-то хорошим на столь частое упоминание моей скромной персоны... Я хочу подарить тебе конфеты, которые называются "Гордон в шоколаде". Это замечательные конфеты, замечательные", – сказал он.