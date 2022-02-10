Шоколад и халва "со вкусом" Гордона: сколько стоят и где искать в Киеве (фото)

Журналист "Сегодня" побывал в столичных магазинах и узнал цены

Сладости Дмитрия Гордона продают в киевских супермаркетах. Фото: коллаж "Сегодня"

В киевских магазинах все чаще можно увидеть продукцию украинского журналиста Дмитрия Гордона. На полках лежат конфеты, шоколадки, зефир и халва с его изображением.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Журналист сайта "Сегодня" побывал в магазине "Коло" и увидел, что на полках множество сладостей с изображением Дмитрия Гордона.

Так, киевляне могут приобрести упаковку ванильного зефира "Гордон" за 120 гривен. За халву журналиста с какао придется отдать 60 гривен за одну штуку.

Стоит отметить, что халва других производителей в столичных магазинах стоит от 30 до 65 гривен.

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Также в магазинах продают шоколад "со вкусом детства" Гордона. Кроме того, можно приобрести конфеты птичье молоко "Гордон в шоколад" за 130 гривен по скидке (без скидки их стоимость составляет 200 гривен).

В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" В столичных магазинах продают продукцию Дмитрия Гордона. Фото: Александр Марущак, "Сегодня" 1 /8

Гордон позволил Соловьеву первым лизнуть свои "яйца"

Через три недели – максимум четыре – на прилавках магазинов в Украине появятся "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде". Об этом сказал журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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"Это грандиозно вкусный и красивый на вид продукт. Ну и, конечно, первыми смогут пооблизывать мои "яйца" VIP-фанаты – начиная от Владимира Соловьева", – сказал он.