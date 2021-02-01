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Сильна ожеледиця: киян попереджають про негоду

1 лютого, 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водії повинні дотримуватися швидкісного режиму

У Києві 2 лютого на дорогах буде ожеледиця – рівень небезпеки жовтий.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі – 8-10 градусів морозу, вдень – мінус 3-5.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом. Водії повинні дотримуватися швидкісного режиму, а пішоходам радять ходити вулицями не поспішаючи.

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Нагадаємо, у Києві найближчим часом очікується погіршення погоди.

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Раніше ми писали, якою буде погода в лютому – Україну чекають температурні гойдалки.

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Київ погода прогноз ожеледиця синоптики

Джерело: Сьогодні

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