Сильна ожеледиця: киян попереджають про негоду

У Києві 2 лютого на дорогах буде ожеледиця – рівень небезпеки жовтий.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів на секунду, температура вночі – 8-10 градусів морозу, вдень – мінус 3-5.
Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом. Водії повинні дотримуватися швидкісного режиму, а пішоходам радять ходити вулицями не поспішаючи.
Нагадаємо, у Києві найближчим часом очікується погіршення погоди.
Раніше ми писали, якою буде погода в лютому – Україну чекають температурні гойдалки.
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