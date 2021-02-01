Сильный гололед: киевлян предупреждают о непогоде

В Киеве 2 февраля на дорогах будет гололедица – уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков во вторник также будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров в секунду, температура ночью 8-10 градусов мороза, днем - 3-5 мороза.
Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водители должны соблюдать скоростной режим, а пешеходы неспешна ходить по улицам.
Напомним, в Киеве в ближайшее время ожидается ухудшение погоды.
Ранее мы писали, какой будет погода в феврале – Украину ждут температурные качели.
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