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Сильный гололед: киевлян предупреждают о непогоде

1 февраля, 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водители должны соблюдать скоростной режим

В Киеве 2 февраля на дорогах будет гололедица – уровень опасности, желтый.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков во вторник также будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем ​​без осадков, ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров в секунду, температура ночью 8-10 градусов мороза, днем ​​- 3-5 мороза.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу. Водители должны соблюдать скоростной режим, а пешеходы неспешна ходить по улицам.

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Напомним, в Киеве в ближайшее время ожидается ухудшение погоды.

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Ранее мы писали, какой будет погода в феврале – Украину ждут температурные качели.

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Киев погода прогноз гололед синоптики

Источник: Сегодня

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