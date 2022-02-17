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Сильний вітер та опади: погода в Україні 17 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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17 лютого, 06:00
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Цього дня в країні прогнозують опади та "плюсову" температуру
Пориви вітру сягатимуть 22 м/с /Фото: колаж: "Сьогодні"
Пориви вітру сягатимуть 22 м/с /Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в четвер, 17 лютого, буде вітряною. Пориви вітру сягатимуть 22 м/с. Подекуди очікуються опади у вигляді дощу. Водночас морозу не буде.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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Атмосферний фронт принесе 17 лютого в західні, північні та центральні області України дощі. У Карпатах дощ може змішуватися часом із мокрим снігом. У східних областях без опадів. На Півдні дощі дійдуть до Одещини та Миколаївщини вже аж ввечері. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму буде суха погода.

Температура повітря у четвер очікується високою. Вдень — +5-11 градусів. У південній частині весна явно забігатиме поза сезонною чергою — 9-14 градусів тепла. У східних областях та на північному сході повітря буде свіжішим, вдень очікується від 0 до +4 градусів.

Що робити під час сильного вітру?

  • Зачиніть всі вікна у квартирі. При особливо сильних вітрах можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла
  • Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
  • Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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