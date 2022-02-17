Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Первая медаль на Олимпиаде Первая медаль на Олимпиаде 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Сильный ветер и осадки: погода в Украине 17 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 февраля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день в стране прогнозируют осадки и "плюсовую" температуру
Порывы ветра будут достигать 22 м/с / Фото: коллаж: "Сегодня"
Порывы ветра будут достигать 22 м/с / Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 17 февраля, будет ветреной. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Местами ожидаются осадки в виде дождя. В то же время мороза не будет.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах дождь может смешиваться порой с мокрым снегом. В восточных областях без осадков. На юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухая погода.

Температура воздуха в четверг ожидается высокой. Днем — +5-11 градусов. В южной части весна будет явно забегать вне сезонной очереди — 9-14 градусов тепла. В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, днем ожидается от 0 до +4 градусов.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
  • Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Житомире мужчина грабил автоматы с водой и ранил полицейского – что ему грозит Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве возле моста Метро нашли тело иностранца (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Как в городах Украины празднуют День единения: фото, видео (обновляется) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

25 873

заболело за неделю в Киeвe

+32%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.09

Российский рубль (₽)

0.3744

Евро (€)

31.93

Doodle Сегодня
17 февраля. Джордано Бруно. В этот день 422 года назад в Риме по приговору инквизиции сожгли на костре выдающегося мыслителя эпохи Возрождения...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять