Сильный ветер и осадки: погода в Украине 17 февраля

В этот день в стране прогнозируют осадки и "плюсовую" температуру

Порывы ветра будут достигать 22 м/с / Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 17 февраля, будет ветреной. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Местами ожидаются осадки в виде дождя. В то же время мороза не будет.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах дождь может смешиваться порой с мокрым снегом. В восточных областях без осадков. На юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухая погода.

Температура воздуха в четверг ожидается высокой. Днем — +5-11 градусов. В южной части весна будет явно забегать вне сезонной очереди — 9-14 градусов тепла. В восточных областях и на северо-востоке воздух будет свежее, днем ожидается от 0 до +4 градусов.

Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильных ветрах можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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