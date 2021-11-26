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Символ наступного року. У Києві з'явився новий приголомшливий мурал (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
26 листопада, 15:48
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2022-й Новий рік прийде до нас під знаком Чорного Водяного Тигра
Жителів Борщагівки радуватиме новий мурал
Жителів Борщагівки радуватиме новий мурал / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Софіївській Борщагівці з'явився новий барвистий мурал. Він уособлює символ майбутнього року – Чорного Водяного Тигра.

Про це повідомляє художник Віталій Гідеван у Facebook.

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Тигр зображено і зеленими очима. Фото: Віталій Гідеван
Тигр зображено і зеленими очима. Фото: Віталій Гідеван / Фото: Facebook

"Продовжую перетворювати сірі бетонні плити в панно! Сильний погляд тигра та злітаюча до небес ластівка, наголошують йти вперед і вірити в себе, ніколи не втрачаючи надію. Мальовничим доповненням стали елементи самчиківського розпису, які гармонійно доповнюють композицію", – написав автор.

Стіну прикрашає не лише тигр, а й ластівка. Фото: Віталій Гідеван
Стіну прикрашає не лише тигр, а й ластівка. Фото: Віталій Гідеван / Фото: Facebook

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2022 рік – Чорний Водяний Тигр

2022-й Новий рік прийде до нас під знаком Чорного Водяного Тигра. Це третій знак у східному гороскопі, що йде слідом за Биком.

Згідно з давньою легендою, дванадцять тварин прибули до Будди на його поклик. Пацюк зайняв перше місце лише тому, що зумів перехитрити потужного і сильного Бика. А ось Тигр лише на трохи поступився Бику в швидкості та вправності, а тому йому дістався третій рік правління. Але з того часу Бик і Тигр завжди і у всьому змагаються друг з одним.

Початок китайського та європейського років відрізняється. Це пояснюється тим, що дата східного нового року є непостійною і прив'язаною до місячному циклу.

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Так, китайський Новий рік, згідно з місячним календарем, припадає на другий молодик після зимового сонцестояння.

На відміну від традиційного європейського, який щорічно відзначається 1 січня, рік Чорного Водяного Тигра настане рівно за місяць, 1 лютого 2022 року, о 7 годині 45 хвилин за київським часом. А триватиме рік Тигра до 21 січня 2023 року .

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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