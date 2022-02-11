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Синоптики порадували прогнозом в Україні – де завтра буде тепло

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 15:00
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У більшості регіонів буде сонячна та суха погода, проте на північному сході варто чекати на сніг
У деяких регіонах буде сніг / Колаж "Сьогодні"
У деяких регіонах буде сніг / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 12 лютого, буде мінлива. У більшості регіонів буде сонячно, а ось на північному сході буде похмуро і очікується сніг. Найтепліше буде на півдні країни. Там температура повітря підніметься до 7 градусів вище нуля.

Про це повідомляє sinoptik.

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Найхолодніше буде завтра у Харкові. Хмарна погода протримається весь день. Зранку та вдень очікується сильний сніг, який закінчиться ближче до вечора. Вночі температура повітря зменшиться до -1 градуса, а ось вдень варто очікувати до +1 градуса.

У Києві до самого вечора буде триматися похмура погода, і лише в кінці дня небо очиститься від хмар. Увечері буде дощ зі снігом, який до вечора припиниться. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2 градуси тепла, а ось вдень до +3 градусів.

Зранку у Львові будуть хмари, а ось у другій половині дня небо стане ясним. Опадів у місті не прогнозують. Вночі температура повітря опуститься до +1 градуса, а ось вдень буде 3 градуси вище нуля.

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В Одесі завтра буде ясно і без опадів. Вночі температура повітря буде до +3 градусів, а ось вдень тут буде найтепліше. Температура повітря прогріється до 7 градусів тепла.

Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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