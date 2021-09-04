Скандал дня. У Києві дівчина "поприсідала" на монумент Незалежності України (відео)

Ймовірно, що таким відео дівчина хотіла "хайпонути", щоб звернути на себе увагу нових підписників

Дівчина в Києві вирішила "хайпонути", поприсідавши на Монумент Незалежності. Колаж: "Сьогодні"

У самому центрі Києва на Майдані дівчина вирішила зайнятися спортом і "хайпонути". Вона "поприсідала" прямо на монумент Незалежності України.

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Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналах.

Незважаючи на те, що відео було знято ще 58 тижнів тому, скандал розгорається тільки зараз.

Скандал на Майдані з Мураєвим

Навколо Будинку профспілок в центрі Києва розгорівся скандал. Вранці 3 вересня виявилося, що на ньому розвісили величезний рекламний банер із зображенням лідера партії "НАШІ" і колишнього члена "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва.

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За словами адвоката, всі дозвільні документи на цю зовнішню рекламу у них є і реклама не порушує жодні законодавчі норми. Проте ближче до обіду полотно з політиком було знято.

Також ми писали про те, що в цьому році з'явилася інформація, що в будівлі планують відкрити покерний клуб.