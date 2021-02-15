Скандальна професорка Більченко: "Будуть мене звільняти або вбивати, як Бузину"

Сьогодні стало відомо, що скандальну професорку кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від викладання. Сайт "Сьогодні" поспілкувався з Євгенією, щоб дізнатися чи дійсно це так.

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- Чи правда, що вас усунули від занять?

- Ситуація найгірша, яка може бути для трудящої людини. Перше – мене не звільнили. Бо немає жодної статті в трудовому кодексі, коли людину можна звільнити за пост у фейсбуці. А наукових претензій у них до мене немає. Мене неможливо зловити на профнепридатності й звільнити за мою наукову діяльність. Всі мої лекції доступні, і їх можна подивитися в Мережі. Тому було прийнято рішення передати справу далі. Їй хочуть надати абсолютно політичного характеру з залученням СБУ, прокуратури.

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На цей момент мені невідомо, чи сформована така комісія і чи входять до її складу представники СБУ, прокуратури, слідчих органів, які будуть розбирати контент моїх лекцій на предмет наявності в них інформації, яка підриває державний авторитет України і потрапляє під статтю 111 – зрада Батьківщини. Все це смішно. Я читаю лекції зі Стародавньому Сходу і західної філософії постмодерну... Мене просто підвісили в повітрі. Інформації мені не надають ніякої, не отримує інформації і мій адвокат.

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- Вас офіційно відсторонили від викладання чи ні?

- Так. Я відсторонена офіційним рішенням вченої ради від викладацької діяльності, але мене не звільнили. Саме потішне, що я отримую зарплату, але я ж нічого не роблю! А потім вони скажуть, що я незаконно отримувала зарплату...

- Вам продовжують загрожувати?

- Так. Сьогодні я закрила свою сторінку в фейсбуку. Я постійно отримую погрози. Я сподівалася, що все це затихне, як вщухають всі медіахвилі. Але цього не відбувається, загрози посилюються. І я думаю, що вони (мабуть, противники) будуть мене звільняти або вбивати, як Бузину. Ось і все... Мене просто загнали в кут постійними нападками. Опоненти заявляють, що проти мене будуть починати другу кампанію цькування. Тобто вони не приховують, що була перша, і хочуть запустити другу.

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- Ви говорили, що підірвали здоров'я через цей конфлікт.

- У мене сильно підірвалося здоров'я, почалися кишкові кровотечі, і через 10 днів мене чекає колоноскопія, це без варіантів. На нервах у мене все просто полетіло... Сьогодні була на прийомі у лікаря. З цієї причини я більше не хочу використовувати свою сторінку, як поле прояву бісів. Я показала світу вже досить...

Що кажуть в університеті

У деканаті Інституту філософської освіти і науки Університету імені Михайла Драгоманова сайту "Сьогодні" підтвердили, що скандальна професорка відсторонена від викладання. Чи буде звільнена Євгенія Більченко – рішення за ректором університету. Поки такого рішення немає.

Нагадаємо, навколо викладачки розгорівся скандал через її грубі антиукраїнські висловлювання, які вона неодноразово повторює на своїй сторінці в соціальних мережах.

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила антиукраїнських агітаторів у двох областях.

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Також нагадаємо, в Одесі затримали сепаратиста, який закликав до створення "народної республіки".

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