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Скільки потрібно витратити на оренду квартири у Києві для комфортного життя? Розповідаємо

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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10 лютого, 16:03
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За прогнозами експертів, ринок оренди помітно пожвавиться у лютому
Щоб орендувати квартиру у столиці, необхідно багато заробляти. Фото: колаж "Сьогодні"
Щоб орендувати квартиру у столиці, необхідно багато заробляти. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителям Києва доведеться платити великі суми за оренду квартири у столиці. Наприклад, за однокімнатну у центрі міста доведеться віддати близько 17 тисяч гривень на місяць.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість, скільки потрібно грошей, щоб винайняти квартиру в Києві.

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Скільки потрібно платити за житло?

Щоб орендувати однокімнатну квартиру, доведеться витратити приблизно 17 тисяч на місяць у центрі міста та від 11 тисяч за межами центру.

Трикімнатна квартира коштуватиме 32 тисячі в центрі та 17 тисяч за межами центру.

Потрібно також зважати на вартість комуналки. На це кияни додатково витрачають у середньому 3 тисячі гривень на місяць.

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В якому районі найдорожче житло?

Як пише портал UBR, найдорожчим районом Києва для оренди залишається Печерський (у середньому $977 за квартиру на місяць), а найдешевшим – Деснянський ($331 за квартиру на місяць).

За прогнозами експертів, ринок оренди помітно пожвавиться у лютому 2022 року. При цьому орендодавцям радять звернути увагу на нинішні тренди – попит зосереджений на квартирах у нових будинках із ремонтами. Старі "хрущовки" та житло з поганими умовами поступово стають неконкурентними.

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