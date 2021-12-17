Померла за лічені секунди: у Києві вантажівка збила пенсіонерку

У Києві вантажівка Volvo на смерть збила пенсіонерку. Жінка зненацька вийшла на дорогу.
Про це повідомляє поліція Києва.
Подробиці аварії
46-річний водій вантажівки наїхав на 81-річну жінку. Вона раптово вийшла на проїжджу частину. Жінка померла на місці від отриманих травм під час аварії.
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Що кажуть у поліції
За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Винуватець може бути позбавлений волі на 7 років.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні
- перевищення безпечноїшвидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне управління – 5%.
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