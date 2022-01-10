"Смарт"-житло по-українськи: у Києві здають в оренду балкон за 4 тисячі (фото)

У Києві на Лісовому масиві власник здає в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривеньу місяць. Оголошення з'явилося у мережі.
Про це повідомляє на своїй facebook-сторінці киянин Дмитро Макагон.
Деталі
Після того, як оголошення набуло розголосу, власник видалив його. Але користувачі встигли зробити скріншот. Кімнату-балкон чоловік здавав під ключ та виключно для дівчат.
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Що є у кімнаті
За 4 тисячі гривень орендар міг отримати маленьку кімнату з письмовим столом, стільцем, шафою, ліжком та полками. Серед переваг:
- побутова техніка,
- окремі туалет та ванна кімната,
- кухня,
- близьке розташування зупинок та супермаркету.
Оголошення додав собі на facebook-сторінку Дмитро Макагон.
"Поспішайте встигнути! Зняти кімнату (вона ж засклений балкон) на Лісовому за 4к. Країна стартапів", – додав киянин.
У Києві різко подорожчає оренда житла
Наступного року у Києві прогнозують стрімке підвищення вартості оренди житла. Його можна чекати вже навесні 2022 року.
Зростання вартості оренди можливе не раніше кінця березня – початку квітня 2022 року і буде пов'язане зі суттєвим збільшенням попиту. Залежно від активності потенційних орендарів вартість оренди протягом квітня – червня може зрости до 10% .
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