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"Смарт"-житло по-українськи: у Києві здають в оренду балкон за 4 тисячі (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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10 січня, 18:31
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Оголошення оприлюднило і власник відразу ж видалив його, але в мережі залишилися скріншоти
Кімнату могли отримати лише дівчата / Колаж "Сьогодні"
Кімнату могли отримати лише дівчата / Колаж "Сьогодні"

У Києві на Лісовому масиві власник здає в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривеньу місяць. Оголошення з'явилося у мережі.

Про це повідомляє на своїй facebook-сторінці киянин Дмитро Макагон.

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Деталі

Після того, як оголошення набуло розголосу, власник видалив його. Але користувачі встигли зробити скріншот. Кімнату-балкон чоловік здавав під ключ та виключно для дівчат.

Оголошення про здачу кімнати-балкону за 4 тисячі гривень на місяць. Фото: Діма Макагон
Оголошення про здачу кімнати-балкону за 4 тисячі гривень на місяць. Фото: Діма Макагон

Що є у кімнаті

За 4 тисячі гривень орендар міг отримати маленьку кімнату з письмовим столом, стільцем, шафою, ліжком та полками. Серед переваг:

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  • побутова техніка,
  • окремі туалет та ванна кімната,
  • кухня,
  • близьке розташування зупинок та супермаркету.

Як виглядає кімната-балкон за 4 тисячі гривень на місяць? Фото: Діма Макагон
Як виглядає кімната-балкон за 4 тисячі гривень на місяць? Фото: Діма Макагон

Як виглядає кімната-балкон за 4 тисячі гривень на місяць. Фото: Діма Макагон
Як виглядає кімната-балкон за 4 тисячі гривень на місяць. Фото: Діма Макагон

Оголошення додав собі на facebook-сторінку Дмитро Макагон.

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"Поспішайте встигнути! Зняти кімнату (вона ж засклений балкон) на Лісовому за 4к. Країна стартапів", – додав киянин.

У Києві різко подорожчає оренда житла

Наступного року у Києві прогнозують стрімке підвищення вартості оренди житла. Його можна чекати вже навесні 2022 року.

Зростання вартості оренди можливе не раніше кінця березня – початку квітня 2022 року і буде пов'язане зі суттєвим збільшенням попиту. Залежно від активності потенційних орендарів вартість оренди протягом квітня – червня може зрости до 10% .

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