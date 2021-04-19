У Києві від ковід померла жінка, яку лікарі відмовлялися перевести в реанімацію

Медики вимагали, щоб родичі перевели хвору в іншу лікарню, так як у них не було місця

У Києві померла 47-річної місцева жителька через ускладнення коронавіруса. Її рідні намагалися домогтися переведення тяжкохворої пацієнтки зі стаціонару в реанімацію Київської лікарні №8, а лікарі нібито вимагали, щоб жінку спочатку забезпечили апаратом СРАР.

Реклама

Про це повідомляє волонтер Антоніна Селіна в Facebook.

Медики вимагали, щоб родичі перевели хвору в реанімацію іншої лікарні, так як у них нібито не було вільного місця.

За словами волонтерів, 47-річна Світлана хворіла на діабет і мала різні хронічні хвороби. Після інфікування COVID-19 жінку госпіталізували в медичний заклад.

У ніч на неділю у пацієнтки впала сатурація і тільки через кілька годин синові Костянтину Ульянову повідомили про погіршення стану матері.

Реклама

Читайте також: Перша смерть від коронавірусу на українському ТБ: в Рівному помер інженер з COVID-19

"У телефонному режимі попросили привести CPAP. Коли Костя знайшов апарат, йому сказали шукати реанімаційне місце в іншій лікарні", – пише Антоніна.

Коли родичі знайшли СРАР і готові були купити ШВЛ, то медики заявили про "відсутність для нього місця".

Реклама

У підсумку, жінку все-таки перевели в реанімацію, Світлану відразу ж інтубувати, але вона померла.

"Чому Світлану відразу не перевели в реанімацію? Чому потрібно обривати телефони чиновників, щоб домогтися адекватного лікування в столичній лікарні №8? Чому співробітники лікарні №8 приховували реанімаційне місце?

- пише в Мережі волонтер.

Раніше ми писали, що МОЗ назвало вікову групу, якій найбільше загрожує смерть від коронавіруса.

Крім того, в Україні три тижні поспіль падає захворюваність COVID-19. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що важливо дивитися тижневі показники, а не за конкретний день.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама