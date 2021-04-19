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В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию

19 апреля, 13:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Медики требовали, чтобы родственники перевели больную в другую больницу, так как у них не было места

В Киеве умерла 47-летней местная жительница из-за осложнений коронавируса. Ее родные пытались добиться перевода тяжелобольной пациентки из стационара в реанимацию Киевской больницы №8, а врачи якобы требовали, чтобы женщину сначала обеспечили аппаратом СРАР.

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Об этом сообщает волонтер Антонина Селина в Facebook.

Медики требовали, чтобы родственники перевели больную в реанимацию другой больницы, так как у них якобы не было свободного места.

По словам волонтеров, 47-летняя Светлана болела диабетом и имела различные хронические болезни. После инфицирования COVID-19 женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

В ночь на воскресенье у пациентки упала сатурация и только спустя несколько часов сыну Константину Ульянову сообщили об ухудшении состояния матери.

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"В телефонном режиме попросили привести CPAP. Когда Костя нашел аппарат, ему сказали искать реанимационное место в другой больнице", – пишет Антонина.

Фото: Антонина Селина/Facebook

Фото: Антонина Селина/Facebook

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Когда родственники нашли СРАР и готовы были купить ИВЛ, то медики заявили об "отсутствии для него места".

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В итоге, женщину все-таки перевели в реанимацию, Светлану сразу же интубировали, но она умерла.

"Почему Светлану сразу не перевели в реанимацию? Почему нужно обрывать телефоны чиновников, чтобы добиться адекватного лечения в столичной больнице №8? Почему сотрудники больницы №8 скрывали реанимационное место?
– пишет в Сети волонтер.

Ранее мы писали, что Минздрав назвал возрастную группу, которой больше всего грозит смерть от коронавируса.

Кроме того, в Украине три недели подряд падает заболеваемость COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев умерла диабет коронавирус осложнения

Источник: Сегодня

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