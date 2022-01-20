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Сніг буде, але не всюди: погода в Україні 20 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 січня, 06:00
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Цього дня в деяких регіонах очікується морозна та сніжна погода
Пориви вітру сягатимуть 12 м/с / Колаж: "Сьогодні"
Пориви вітру сягатимуть 12 м/с / Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в четвер, 20 січня, буде морозною. Частину нашої країни накриє сніг. Цього дня пориви вітру сягатимуть до 12 м/с. Через "мінусову" температуру можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Київській та Житомирській областях очікується сніг. У решті областях — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -2 до +2 градусів. На сході очікується 2-5 градусів морозу.

У північних регіонах — від -4 до +3 градусів. На півдні очікується від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла.

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У Києві йтиме сніг, 1-3 градуси тепла, а в Сімферополі буде сухо — +3-5 градусів.

Через "мінусову" температуру на дорогах можлива ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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