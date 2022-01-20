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Снег будет, но не везде: погода в Украине 20 января

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 января, 06:00
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В этот день в некоторых регионах ожидается морозная и снежная погода
Порывы ветра будут достигать 12 м / с / Коллаж: "Сегодня"
Порывы ветра будут достигать 12 м / с / Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в четверг, 20 января, будет морозной. Часть страны накроет снег. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областях ожидается снег. В остальных областях — переменная облачность. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -2 до +2 градусов. На востоке ожидается 2-5 градусов мороза.

В северных регионах – от -4 до +3 градусов. На юге ожидается от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла.

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В Киеве будет идти снег, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе будет сухо — +3-5 градусов.

Из-за "минусовой" температуры на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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