Сніг та пориви вітру: проноз погоди на 26 січня

Сьогодні майже в усіх областях країни очікуються опади, а також буде "мінусова" температура

Подекуди температура сягатиме 7 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 26 січня, буде сніжною. Опади будуть майже по всій території країни. Пориви вітру сьогодні сягатимуть 12 м/с. Через мороз на дорогах можлива ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня снігу не буде лише в Полтавській, Луганській, Запорізькій областях та Криму. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході прогнозують від -3 до +2 градусів. На сході очікується 3-7 градусів морозу.

У північних регіонах – від 0 до -5 градусів. На півдні буде від 4 градусів морозу до 1 тепла.

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У Києві прогнозують сніг, 0-2 градуси морозу, а в Сімферополі буде хмарно, без опадів — 0-2 градуси морозу.

Що робити під час штормового вітру?

Закрийте усі вікна у квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти скло смужками скотчу по діагоналі.

На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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