Снег и порывы ветра: погода на 26 января

Сегодня почти во всех областях страны ожидаются осадки, а также будет "минусовая" температура

Местами температура будет достигать 7 градусов мороза/Коллаж:"Сегодня"

Погода в Украине в среду, 26 января, будет снежной. Осадки будут почти по всей территории страны. Порывы ветра сегодня будут достигать 12 м/с. Из-за мороза на дорогах возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день снега не будет только в Полтавской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируют от -3 до +2 градусов. На востоке ожидается 3-7 градусов мороза.

В северных регионах – от 0 до -5 градусов. На юге будет от 4 градусов мороза до 1 тепла.

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В Киеве прогнозируют снег, 0-2 градуса мороза, а в Симферополе будет облачно, без осадков – 0-2 градуса мороза.

Что делать во время штормового ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда