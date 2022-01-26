Снег и порывы ветра: погода на 26 января

Погода в Украине в среду, 26 января, будет снежной. Осадки будут почти по всей территории страны. Порывы ветра сегодня будут достигать 12 м/с. Из-за мороза на дорогах возможна гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день снега не будет только в Полтавской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
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На западе прогнозируют от -3 до +2 градусов. На востоке ожидается 3-7 градусов мороза.
В северных регионах – от 0 до -5 градусов. На юге будет от 4 градусов мороза до 1 тепла.
В Киеве прогнозируют снег, 0-2 градуса мороза, а в Симферополе будет облачно, без осадков – 0-2 градуса мороза.
Что делать во время штормового ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.