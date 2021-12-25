Снігу не чекати? Як зміниться погода у Києві 26 грудня – прогноз

Температура повітря вночі становитиме -13 градусів

У столиці синоптики прогнозують мороз та сонце. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 26 грудня, у Києві очікується морозна, але сонячна погода. Опадів у цей день не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода на 26 грудня у столиці

У Києві синоптики прогнозують сонячну погоду, без опадів. Водночас температура повітря вночі становитиме від -11 до -13 градусів, а вдень від -4 до -6.

Вітер очікується південно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Реклама

Погода в Україні на 26 грудня. Скриншот

Раніше ми писали: