Снігом засипатиме всю Україну: погода на 28 січня

Сьогодні опади прогнозують по всій території країни, а також буде вітряно

Сильного морозу сьогодні не очікується/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні в п'ятницю, 28 січня, буде прохолодною та сніжною. Опади очікуються по всій території країни. Пориви вітру сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні по всій території України прогнозують сніг. Пориви південно-західного вітру сягатимуть 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3 градусів. На сході прогнозують від 1 градусу морозу до плюс 2 тепла.

У північних регіонах очікується коливання температуру у межах -2 градусів до +3. На півдні — 1-5 градусів тепла.

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У Києві йтиме сніг, 0-2 градуси тепла, а в Сімферополі теж будуть опади — +3-5 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.