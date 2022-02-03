Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Сніжно та прохолодно: погода у Києві на 3 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні у Києві прогнозують опади та пориви вітру
У Києві йтиме сніг/Колаж: "Сьогодні"
У Києві йтиме сніг/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві у четвер, 3 лютого, буде сніжною та прохолодною. Цього дня стовпчики термометрів не піднімуться вище 1 градуса тепла. Крім того, у столиці очікується вітряна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Сьогодні у столиці прогнозують опади у вигляді снігу. Температура протягом дня коливатиметься від -1 до +1 градуса. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Що робити під час сильного вітру?

  • Закрийте усі вікна у квартирі. За особливо сильного вітру можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або звалитися прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Стрілянина в Дніпрі і арешт Рябчука викликали хвилю протестів: де пройдуть мітинги Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Що стосується агресії РФ. Чи готові кияни захищати столицю – опитування (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Доба на Донбасі: окупанти чотири рази порушили режим "тиші" Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

13 760

захворіло за тиждень в Києві

+49%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти