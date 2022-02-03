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Снежно и прохладно: погода в Киеве на 3 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 февраля, 07:00
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Сегодня в Киеве прогнозируют осадки и порывы ветра
В Киеве будет идти снег/Коллаж: "Сегодня"
В Киеве будет идти снег/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в четверг, 3 февраля, будет снежной и прохладной. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 1 градуса тепла. Кроме того, в столице ожидается ветреная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В столице прогнозируют осадки в виде снега. Температура в течение дня будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Что делать во время сильного ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
  • На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
  • Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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