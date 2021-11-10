Знову "гойдалка": яких сюрпризів чекати від погоди у Києві завтра

Вночі синоптик обіцяє морози

Погода в Києві на 11 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 11 листопада, у Києві буде суха, але холодна погода. Вдень температура повітря буде максимум 8 градусів вище нуля.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Без опадів, але сильний вітер.

Вночі синоптик обіцяє від -1 до -4 градусів.

Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко

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Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимової, ніж осінньої.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – на вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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