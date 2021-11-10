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Знову "гойдалка": яких сюрпризів чекати від погоди у Києві завтра

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
10 листопада, 17:00
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Вночі синоптик обіцяє морози
Погода в Києві на 11 листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 11 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 11 листопада, у Києві буде суха, але холодна погода. Вдень температура повітря буде максимум 8 градусів вище нуля.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Вдень температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла. Без опадів, але сильний вітер.

Вночі синоптик обіцяє від -1 до -4 градусів.

Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко
Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко

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Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більше зимової, ніж осінньої.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – на вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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Раніше ми писали:

  • Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці зрештою була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
  • Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. У землі стає дедалі менше води, тому її буквально забирає вітром.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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