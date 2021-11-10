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Снова "качели": каких сюрпризов ждать от погоды в Киеве завтра

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
10 ноября, 17:00
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Ночью синоптик обещает морозы
Погода в Киеве на 11 ноября / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 11 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 11 ноября, в Киеве будет сухая, но холодная погода. Днем температура воздуха будет максимум 8 градусов выше нуля.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Днем температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов тепла. Без осадков, но будет сильный ветер.

Ночью синоптик обещает от -1 до -4 градусов.

Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко
Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко

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Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется больше зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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