Знову транспортний колапс? У Києві попередили про небезпеку на дорогах

29 грудня у Києві буде ожеледиця. Крім того, синоптики прогнозують замерзання дощу та мокрого снігу.
Про це повідомляє ДСНС Києва у Facebook.
"Погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Дотримуйтесь рекомендацій:
- витримуйте дистанцію між автомобілями;
- дотримуйтесь швидкісного режиму;
- під час їзди не робіть різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
Читайте також:
- Ми дізнавалися у синоптика, чи буде на Новий рік в Україні сніг.
- Днями Карпати засипало снігом. На високогір'ї через хуртовину була погана видимість.