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Знову транспортний колапс? У Києві попередили про небезпеку на дорогах

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 14:09
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Дотримуйтесь дистанції між автомобілями і не робіть різких маневрів
У столиці погіршується погода
У столиці погіршується погода / Фото: Колаж: Сьогодні

29 грудня у Києві буде ожеледиця. Крім того, синоптики прогнозують замерзання дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє ДСНС Києва у Facebook.

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"Погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.

Дотримуйтесь рекомендацій:

  • витримуйте дистанцію між автомобілями;
  • дотримуйтесь швидкісного режиму;
  • під час їзди не робіть різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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