Знову транспортний колапс? У Києві попередили про небезпеку на дорогах

Дотримуйтесь дистанції між автомобілями і не робіть різких маневрів

У столиці погіршується погода / Фото: Колаж: Сьогодні

29 грудня у Києві буде ожеледиця. Крім того, синоптики прогнозують замерзання дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє ДСНС Києва у Facebook.

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"Погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – йдеться у повідомленні.

Дотримуйтесь рекомендацій:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

дотримуйтесь швидкісного режиму;

під час їзди не робіть різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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