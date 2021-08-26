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Сосиски з голками. На Позняках догхантери розкидають небезпечні частування для собак (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
26 серпня, 20:41
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Ласощі помітили на перетині проспекту Григоренка та Княжого Затону
У Дарницькому районі столиці розкидають небезпечну для тварин їжу / Фото: колаж "Сьогодні"
У Дарницькому районі столиці розкидають небезпечну для тварин їжу / Фото: колаж "Сьогодні"

У соціальних мережах кияни обговорюють фото "сюрпризів" у вигляді сосисок з голками, які виявили на перетині проспекту Григоренка та Княжого Затону. Люди переживають за своїх собак і називають те, що відбувається "осіннім загостренням" догхантерів.

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У КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" кажуть, що до них не надходили собаки з травмами після такого "частування". Тому підтвердити або спростувати дану інформацію там не можуть.

"Однозначно, якщо собака таке з'їсть, то безслідно це для неї не пройде. Це дуже жорстоко. Але якщо у людей є подібні факти, вони повинні їх не публікувати в соціальних мережах, а помітивши, відразу звертатися в поліцію із заявою. Щоб когось покарати за цей злочин, потрібно зібрати докази", – пояснили сайту "Сьогодні" в КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

У поліції Дарницького району сайту "Сьогодні" повідомили, що до них із заявами ніхто не звертався.

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"До нас ніхто з громадян з даної проблеми не звертався. Ми побачили фото з сосиски, в якій дуже багато голок, в соціальних мережах. Дільничним поліцейським було доручено обійти мікрорайон, який вказаний в публікації. Вони поспілкувалися з власниками собак, оглянули місце, про яке йде мова, але не виявили розкиданих сосисок з голками. Також ніхто з собачників їх не бачив", – повідомили нам в поліції Дарницького району.

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Нагадаємо, раніше в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

Крім того, в Чернівцях хлопець стріляв по бездомним собакам зі зброї.

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