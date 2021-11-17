Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Відбір на ЧС-2022 Відбір на ЧС-2022 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Сотні людей роблять гірше": блогерка з Київської області заспівала гімн Росії в Instagram

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 17:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пізніше дівчина таки вибачилася, але уточнила, що не вважає гімн Росії чимось поганим
Українська богерка заспівала гімн Росії
Українська богерка заспівала гімн Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Блогерка з Київської області під час прямого ефіру у Instagram заспівала гімн Росії. Пізніше вона вирішила вибачитися за своє відео, але додала, що "сотні людей роблять ще гірше".

Про цей інцидент написав Telegram-канал "Великий Київ".

Реклама

Після публікації відео дівчина заявила, що її телефонний номер розмістили у деяких пабликах, після чого вона почала отримувати погрози та анонімні дзвінки.

В результаті вона таки вибачилася, але уточнила, що не вважає гімн Росії чимось поганим, адже "воюють влада, а не люди".

"Ви розумієте, що те, що я зробила – це моя провина. Але знаєте скільки... сотні людей, які так само роблять і ще гірше. Це неповага теж до країни. Кожен має виконувати свою працю і за кожну працю має бути відкуп", – сказала блогерка.

Реклама

Українська блогерка прорекламувала російську компанію

Українська блогерка Сабіна Мусіна прорекламувала російську інтернет-компанію із сфери онлайн-освіти.

"Ураааа! Освітня платформа Skillbox вже в Україні. І я буду першою, хто поділився цією новиною. Кайф!" – написала Сабіна Мусіна.

Реклама

Skillbox – російська інтернет-компанія зі сфери онлайн-освіти, заснована в 2016 році. Контрольний пакет ТОВ "Скілбокс" (70%) належить Mail.ru.

Мусіна – співзасновниця мережі салонів краси G.Bar, Instagram-блогер та мама YouTube блогерки PupsiKira.

Читайте також:

  • Раніше "Сьогодні" писали про важливість соціальних мереж для репутації та розвитку бізнесу і розбиралися у основних інструментах.
  • Нещодавно в Україні спалахнув скандал із ТМ Yaro. Засновниця бренду Юлія Привалова опублікувала на особистій сторінці в Instagram селфі з чоловіком, де вони стоять на тлі будівлі Кремля у Москві.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 629

захворіло за тиждень в Києві

+5%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 листопада 1991. На «Молодість» прибули представники майже всіх республік колишнього СРСР, а також делегації з Польщі, Угорщини, Франції, Великої Британії та Швеції.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.41

Російський рубль (₽)

0.3604

Євро (€)

30.03

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти