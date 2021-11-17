Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

"Сотни людей делают хуже": блогерша из Киевской области спела гимн России в Instagram

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 17:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Позже девушка все-таки извинилась, но уточнила, что не считает гимн России чем-то плохим
Украинская богерша спела гимн России
Украинская богерша спела гимн России / Фото: Коллаж: Сегодня

Блогерша из Киевской области во время прямого эфира в Instagram спела гимн России. Позже она решила извиниться за свое видео, но добавила, что "сотни людей делают еще хуже".

Об этом инциденте написал Telegram-канал "Большой Киев".

Реклама

После публикации видео девушка заявила, что ее телефонный номер разместили в некоторых пабликах, после чего она начала получать угрозы и анонимные звонки.

В результате она все-таки извинилась, но уточнила, что не считает гимн России чем-то плохим, ведь "воюют власти, а не люди".

"Вы понимаете, что то, что я совершила – это моя вина. Но знаете сколько... сотни людей, которые так же поступают и еще хуже. Это неуважение тоже к стране. Каждый должен выполнять свою работу и за каждую работу должен быть откуп", – сказала блогерша.

Реклама

Украинская блогерша прорекламировала российскую компанию

Украинская блогерша Сабина Мусина прорекламировала российскую интернет-компанию из сферы онлайн-образования.

"Ураааа! Образовательная платформа Skillbox уже в Украине. И я буду первой, кто поделился этой новостью. Кайф!" – написала Сабина Мусина.

Реклама

Skillbox — российская интернет-компания из сферы онлайн-образования, основанная в 2016 году. Контрольный пакет ООО "Скилбокс" (70%) принадлежит Mail.ru.

Мусина — соосновательница сети салонов красоты G.Bar, Instagram-блогер и мама YouTube блогера PupsiKira.

Читайте также:

  • Ранее "Сегодня" писали про важность социальных сетей для репутации и развития бизнеса и разбирались в главных инструментах.
  • Недавно в Украине вспыхнул скандал с ТМ Yaro. Основательница бренда Юлия Привалова опубликовала на личной странице в Instagram селфи с мужем, где они вдвоем стоят на фоне здания Кремля в Москве.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 629

заболело за неделю в Киeвe

+5%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять