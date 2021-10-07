Спецперепустки в метро, а в ресторани тільки після вакцинації. Як буде жити Київ в "червоній зоні"

У КМДА нам розповіли про варіанти обмежень, які можуть ввести у столиці

Зараз в столиці діють обмеження, які допустимі для "жовтої зони" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві готуються до посилення карантину. У разі переходу столиці в "червону зону" киянам слід очікувати нових обмежень. Нині міська влада розглядає різні варіанти. Наприклад, у ресторани і кафе можна буде потрапити лише тим, у кого буде QR-код про вакцинацію, а в міський транспорт і в метро пустять тільки по спеціальним електронним перепусткам.

Вакцинація – майже мільйон

У мерії кажуть, що діють строго в рамках постанови №1236 Кабінету міністрів, в якому чітко прописані обмеження для кожного рівня небезпеки.

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Наразі у Києві діють обмеження, які допустимі для "жовтої зони" карантину. Але небезпека поширення інфекції залишається, навіть незважаючи на те, що в Києві вже близько мільйона громадян пройшли повну вакцинацію.

"Якщо місто перейде в "помаранчеву" (або "червону") зону, то ми зможемо додавати свої обмеження, які посилять рівень безпеки в Києві, щоб вакциновані люди не дивлячись на жорсткі обмеження могли безпечно працювати", – розповів сайту "Сьогодні" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як працюватимуть QR-коди вакцинації

За словами Миколи Поворозника, місто вивчає світову практику, де теж застосовують різні варіанти обмежень, щоб зупинити поширення інфекції.

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Як буде працювати транспорт

Міська влада ще влітку заявила, що в разі погіршення ситуації і переходу столиці в "червону зону", будуть вводити електронні спецперепустки для проїзду в міському транспорті. Їх вже неможливо підробити або перепродати, як це відбувалося з паперовими спецперепустками.

"У мене є великі надії, що ми не будемо в Києві зупиняти роботу транспорту, особливо метрополітену. Це важкий і крайній захід. Ми будемо вводити електронні спецперепустки для проїзду в транспорті. Наразі механізм видачі цих документів відпрацьований. Нам вже надійшло близько тисячі заявок від підприємств міста на їхню видачу в складний період", – заявив Микола Поворозник.

Стежать за ситуацією

Перший заступник голови глави КМДА зазначає, що в місті жорстко контролюється рівень вакцинації, а також рівень захворювання громадян. Нині 90% людей, які потрапляють до медустанов міста з коронавірусом – це киснево-залежні пацієнти.

"Вакциновані громадяни переносять хворобу без ускладнень. І їх стає все більше. Ми будемо стежити за ситуацією і рівнем небезпеки в місті. Залежно від цього будемо приймати рішення – закривати школи або не закривати. Зараз дивна ситуація склалася з вишами. Практично всі вони перейшли на дистанційне навчання, оскільки не змогли домогтися 80% вакцинації. Але в той же час, всі студенти без щеплень сидять зараз в гуртожитках, що не є правильно. Таке собі дистанційне навчання...", – нарікає Микола Поворозник.

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