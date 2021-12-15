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Варто одягатися тепліше! У Києві прогнозують холодну погоду на 15 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
15 грудня, 06:30
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Цього дня пориви вітру сягатимуть 10 м/с
Сьогодні у Києві опадів не очікується/Колаж: "Сьогодні"
Сьогодні у Києві опадів не очікується/Колаж: "Сьогодні"

У середу, 15 грудня, у Києві прогнозують хмарну погоду. Водночас у столиці буде холодно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України опадів не буде. Стовпчики термометрів будуть коливатися від 0 до +2 градусів. Вітер — північний, 5-10 м/с.

Теплий листопад потішив киян

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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