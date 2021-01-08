Супермаркети можуть продавати заборонені товари, але з умовою – Держпродспоживслужба

Рубан зазначив, що в магазинах не так зрозуміли заборони

В супермаркетах деякі непродовольчі товари опинилися під забороною від початку локдауна через "перестрахування".

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Про це сайту "Сегодня" заявив глава Госпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

На час локдауна в багатьох магазинах перестали продавати шкарпетки, батарейки, колготи, посуд, дитячі іграшки, клей і навіть вішалки для шаф.

За словами глави відомства Олега Рубана, це сталося через те, що супермаркети вирішили "перестрахуватися" – і тому доручили захистити відділи з господарськими товарами плівкою, стрічками і оголошеннями про заборону продажу.

Він зазначив, що про заборону продажу деяких товарів дійсно спочатку було сказано в розпорядженні уряду від 9 грудня, але потім в документ внесли зміни.

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"Мабуть, юристи супермаркетів не донесли співробітниками, що цього не потрібно було робити. Я думаю, що все зміниться, коли юристи уважно почитають наші роз'яснення, тоді огорожі у відділах супермаркетів, де продаються шкарпетки, батарейки, лампочки, дитячі іграшки, зникнуть", – пояснив він.

Чиновник погоджується, що постанову Кабміну про торгівлю в локдаун можна трактувати по-різному. Але наголошує – якщо в супермаркеті є відділ з продажу шкарпеток, лампочок, батарейок, то вони можуть працювати, і за це не каратимуть.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що заборона деяких товарів пов'язана з порушенням конкурентних умові збільшенням мобільності населення.

Також сайт "Сьогодні" зібрав список забороненої продукції, яку протягом наступних двох тижнів українці не зможуть придбати в магазинах.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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