Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Спалювати ніхто не буде. У Києві знайшли застосування опалому листю (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 18:03
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці вже понад два роки працює система відбору пластику, скла, паперу, відпрацьованих акумуляторів, ламп, медикаментів
У Києві знайшли застосування опалому листю
У Києві знайшли застосування опалому листю / Фото: Колаж: Сьогодні

Міська влада Києва продовжує втілювати в життя стратегію сортування та переробки окремих фракцій відходів.

Про це пише прес-служба КМДА.

Реклама

З осені цього року місто почало перенаправляти опале листя на потужності для переробки його в біогумус за допомогою спеціальних хробаків.

"Щороку в столиці накопичується близько 100 тисяч кубометрів опалого листя, яке необхідно переробляти. Часто люди, насамперед жителі приватного сектора, замість того, щоб направити його на утилізацію чи переробку, просто спалюють. У нас за останній місяць сталось близько 200 пожеж та підпалів трави й листя у приватному секторі та на території екосистем. Тому ми налагоджуємо роботу з підприємствами, що здатні забезпечити якісну переробку листя" , – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Реклама

Комунальні підприємства вже уклали відповідні угоди, що дозволяють переробляти опале листя, перетворюючи його на біогумус за допомогою сучасних технологій.

Реклама

Що робитимуть із листям

Під час інспекції фахівці продемонстрували етапність перетворення листя:

  • складування;
  • обробка розчином та ферментація;
  • переробка на гумус.

Для цього застосовується технологія виробництва компосту та його переробки у вигляді вермикультивування. Вона здійснюється за допомогою використання червоних кільцевих хробаків, які з'їдаючи органічні відходи, переробляють їх у біогумус, що містить необхідні речовини для насичення грунтів.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти