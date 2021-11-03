Сжигать никто не будет. В Киеве нашли применение опавшим листьям (фото)

В столице уже более двух лет работает система отбора пластика, стекла, бумаги, отработанных аккумуляторов, ламп, медикаментов

В Киеве нашли применение опавшему листью / Фото: Коллаж: Сегодня

Городские власти Киева продолжают воплощать в жизнь стратегию сортировки и переработки отдельных фракций отходов.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Реклама

С осени этого года город начал перенаправлять опавшие листья на мощности для переработки его в биогумус с помощью специальных червей.

"Каждый год в столице накапливается около 100 тысяч кубометров опавших листьев, которые необходимо перерабатывать. Часто люди, прежде всего, жители частного сектора, вместо того, чтобы направить его на утилизацию или переработку, просто сжигают. У нас за последний месяц произошло около 200 пожаров и поджогов травы и листьев в частном секторе и на территории экосистем. Поэтому мы налаживаем работу с предприятиями, способными обеспечить качественную переработку листьев", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Реклама

Коммунальные предприятия уже заключили соответствующие соглашения, позволяющие перерабатывать опавшие листья, превращая его в биогумус с помощью современных технологий.

Реклама

Что будут делать с листьями

Во время инспекции специалисты продемонстрировали этапность превращения листьев:

складирование;

обработка раствором и ферментация;

переработка на гумус.

Для этого применяется технология производства компоста и его переработки посредством вермикультивирования. Она осуществляется посредством использования красных кольцевых червей, которые съедая органические отходы, перерабатывают его в биогумус, содержащий необходимые вещества для насыщения почв.

Читайте также: