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Сжигать никто не будет. В Киеве нашли применение опавшим листьям (фото)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 18:03
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В столице уже более двух лет работает система отбора пластика, стекла, бумаги, отработанных аккумуляторов, ламп, медикаментов
В Киеве нашли применение опавшему листью
В Киеве нашли применение опавшему листью / Фото: Коллаж: Сегодня

Городские власти Киева продолжают воплощать в жизнь стратегию сортировки и переработки отдельных фракций отходов.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

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С осени этого года город начал перенаправлять опавшие листья на мощности для переработки его в биогумус с помощью специальных червей.

"Каждый год в столице накапливается около 100 тысяч кубометров опавших листьев, которые необходимо перерабатывать. Часто люди, прежде всего, жители частного сектора, вместо того, чтобы направить его на утилизацию или переработку, просто сжигают. У нас за последний месяц произошло около 200 пожаров и поджогов травы и листьев в частном секторе и на территории экосистем. Поэтому мы налаживаем работу с предприятиями, способными обеспечить качественную переработку листьев", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Коммунальные предприятия уже заключили соответствующие соглашения, позволяющие перерабатывать опавшие листья, превращая его в биогумус с помощью современных технологий.

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Что будут делать с листьями

Во время инспекции специалисты продемонстрировали этапность превращения листьев:

  • складирование;
  • обработка раствором и ферментация;
  • переработка на гумус.

Для этого применяется технология производства компоста и его переработки посредством вермикультивирования. Она осуществляется посредством использования красных кольцевых червей, которые съедая органические отходы, перерабатывают его в биогумус, содержащий необходимые вещества для насыщения почв.

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