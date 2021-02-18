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"Пігулковий" челендж: нові подробиці отруєння школяра у Києві

18 лютого, 22:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Це вже п'ятий випадок отруєння таблетками серед підлітків лише за три дні

У Києві 15-річний школяр наковтався спазмолітиків, його доставили в столичну лікарню Охматдит та наразі його життю нічого не загрожує.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Дарина Добровольська розповіла, як почувається постраждалий

"Що це були за ліки правоохоронці та медики поки не розголошують. Ситуація серйозна, це вже п'ятий випадок отруєння таблетками серед підлітків лише за три дні. 16 лютого в Боярці двоє восьмикласників наковталися спазмолітиків. Тоді одна дівчинка померла, а інша потрапила в реанімацію. Наступного дня за ними повторили і дві семикласниці із Умані. На щастя, дівчат удалося врятувати. Вони випили набагато меншу кількість таблеток", – каже кореспондент.

У мережі це називають "пігулковим челенджом", а батьки неабияки б'ють на сполох, що діти йдуть на такі кроки через те, що дивляться відео у соцмережах.

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Однак що це за соцмережі зараз активно з'ясовують правоохоронці. Вони перевіряють дітей, які вживали пігулки і намагаються знайти той ролик, який провокує дітей на такі вчинки.

Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, в Умані двоє дівчаток, які наковталися пігулок, пояснили, що таким чином хотіли привернути увагу своїх близьких.

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Київ діти отруєння таблетки Охматдит
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