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Тарифи на газ: близько 200 людей протестують на Майдані Незалежності (фото)

15 січня, 12:57

Ігор Рець , Ольга Кравченко

Люди мітингують не лише в Києві, а й по всій Україні

У центрі Києва в п'ятницю, 15 січня, проходить мітинг "Стоп тарифний геноцид". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на Майдані зараз зібралося близько двох сотень чоловік.

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Тут також продовжують свій протест підприємці. Варто відзначити, що вони днями заявили про те, що можуть об'єднатися з "тарифним майданом".

Люди мітингують через підвищення ціни на газ по всій Україні – в Одесі, Херсоні, Вінниці, Сумах, Рівному, Миргороді, Полтаві, Чернігові, Харкові. У кількох містах мітингувальники перекрили рух на вулицях.

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Сайт "Сьогодні" повідомляв з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що уряд планує встановити на час карантину або до кінця опалювального сезону ціну газу в 6,99 грн за куб. м .

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Нагадаємо, влада почала шукати способи знизити ціни на газ для населення після масових протестів. зараз окремі приватні облгази пропонують ціну на газ на рівні 10 грн .

Також ми писали раніше, що ФОПи мітингували проти заборони на підприємницьку діяльність на час локдауна з 8 по 24 січня, а також за скасування введення касових апаратів.

Відео: Сьогодні

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Київ протести мітинг підприємці тарифний майдан

Джерело: Сьогодні

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