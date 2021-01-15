Тарифи на газ: близько 200 людей протестують на Майдані Незалежності (фото)

У центрі Києва в п'ятницю, 15 січня, проходить мітинг "Стоп тарифний геноцид". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на Майдані зараз зібралося близько двох сотень чоловік.
Тут також продовжують свій протест підприємці. Варто відзначити, що вони днями заявили про те, що можуть об'єднатися з "тарифним майданом".
Люди мітингують через підвищення ціни на газ по всій Україні – в Одесі, Херсоні, Вінниці, Сумах, Рівному, Миргороді, Полтаві, Чернігові, Харкові. У кількох містах мітингувальники перекрили рух на вулицях.
Сайт "Сьогодні" повідомляв з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що уряд планує встановити на час карантину або до кінця опалювального сезону ціну газу в 6,99 грн за куб. м .
Нагадаємо, влада почала шукати способи знизити ціни на газ для населення після масових протестів. зараз окремі приватні облгази пропонують ціну на газ на рівні 10 грн .
Також ми писали раніше, що ФОПи мітингували проти заборони на підприємницьку діяльність на час локдауна з 8 по 24 січня, а також за скасування введення касових апаратів.
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