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Тарифы на газ: около 200 человек протестуют на Майдане Незалежности (фото)

15 января, 12:57

Игорь Рец , Ольга Кравченко

Люди митингуют не только в Киеве, но и по всей Украине

В центре Киева в пятницу, 15 января, проходит митинг "Стоп тарифный геноцид". Как сообщает корреспондент "Сегодня", на Майдане сейчас собралось около двух сотен человек.

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Здесь также продолжают свой протест предприниматели. Стоит отметить, что они на днях заявили о том, что могут объединиться с "тарифным майданом".

Люди митингуют из-за повышения цены на газ по всей Украине – в Одессе, Херсоне, Виннице, Суммах, Ровно, Миргороде, Полтаве, Чернигове, Харькове. В нескольких городах митингующие перекрыли движение на улицах.

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Сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля, что правительство планирует установить на время карантина или до конца отопительного сезона цену газа в 6,99 грн за куб. м.

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Напомним, власти начали искать способы снизить цены на газ для населения после массовых протестов. Сейчас отдельные частные облгазы предлагают цену на газ на уровне 10 грн.

Также мы писали ранее, что ФОПы митинговали против запрета на предпринимательскую деятельность на время локдауна с 8 по 24 января, а также за отмену введения кассовых аппаратов.

Видео: Сегодня

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Киев протесты митинг предприниматели тарифный майдан

Источник: Сегодня

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