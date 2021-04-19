Тіло відлетіло на 30 метрів: в Києві легковик на високій швидкості збив пішохода

У понеділок, 19 квітня, в Києві на Окружній дорозі легковик на високій швидкості збив пішохода.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За кермом Audi перебувала дівчина, вона дуже швидко їхала по дорозі і збила чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.
В результаті чоловік помер на місці. Від удару тіло відкинуло на 30 метрів, а у загиблого злетіло взуття.
Судячи з фото з місця, від зіткнення у машини відлетів бампер і майже вщент розбите лобове скло.
На місці працювали патрульна поліція і оперативно-слідча група. Вони з'ясовують всі обставини аварії.
Нагадаємо, раніше в Миколаївській області бус з померлими від COVID-19 потрапив в ДТП.
До речі, а ви в курсі, що в Україні вже набули чинності нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують друг одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.
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