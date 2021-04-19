Тіло відлетіло на 30 метрів: в Києві легковик на високій швидкості збив пішохода

Чоловік переходив дорогу по пішохідному переходу, коли його на високій швидкості збила дівчина за кермом іномарки Audi

У понеділок, 19 квітня, в Києві на Окружній дорозі легковик на високій швидкості збив пішохода.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За кермом Audi перебувала дівчина, вона дуже швидко їхала по дорозі і збила чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

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В результаті чоловік помер на місці. Від удару тіло відкинуло на 30 метрів, а у загиблого злетіло взуття.

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Судячи з фото з місця, від зіткнення у машини відлетів бампер і майже вщент розбите лобове скло.

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На місці працювали патрульна поліція і оперативно-слідча група. Вони з'ясовують всі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області бус з померлими від COVID-19 потрапив в ДТП.

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