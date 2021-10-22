Тепла п'ятниця в Києві: синоптики дали прогноз погоди (карта)

Місцеві жителі насолоджуватимуться теплим осіннім днем

Хороша погода протягом дня порадує киян/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 22 жовтня, в Києві очікується тепла погода. Однак довго вона не триватиме, бо з 23 жовтня в Україні очікується похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря протягом дня коливатиметься від +16 до +18 градусів. Очікується мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Аномально холодний вересень

Метеорологічна осінь прийшла у Київ лише в другій половині вересня. Попри те, що вересень — осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6 градуса, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.

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