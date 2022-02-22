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Тепло, але з дощами: погода в Україні 22 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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22 лютого, 06:00
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Сьогодні в Україні очікується "плюсова" температура, однак деякі області накриють опади
Подекуди температура сягатиме 13 градусів тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"
Подекуди температура сягатиме 13 градусів тепла/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у вівторок, 22 лютого, буде теплою. Однак попри "плюсову" температуру місцями очікуються опади. Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня у Полтавській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму очікується дощ. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — західний, 5-10 м/с.

На заході прогнозують від 6 до 9 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться у межах +8-11 градусів.

У північних регіонах — 7-11 градусів тепла. На півдні очікується +8-13 градусів.

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У Києві прогнозують суху погоду, 9-11 градусів тепла, а в Сімферополі йтиме дощ — +11-13 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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