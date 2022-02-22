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Тепло, но с дождями: погода в Украине 22 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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22 февраля, 06:00
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Сегодня в Украине ожидается "плюсовая" температура, однако некоторые области накроют осадки
Местами температура будет достигать 13 градусов тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"
Местами температура будет достигать 13 градусов тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине во вторник, 22 февраля, будет теплой. Однако несмотря на "плюсовую" температуру, местами ожидаются осадки. Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день в Полтавской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и Крыму ожидается дождь. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — западный, 5-10 м/с.

На западе прогнозируется от 6 до 9 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться в пределах +8-11 градусов.

В северных регионах — 7-11 градусов тепла. На юге ожидается 8-13 градусов.

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В Киеве прогнозируют сухую погоду, 9-11 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +11-13 градусов.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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