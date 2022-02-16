Тепло, однак з опадами: погода в Україні на 16 лютого

Сьогодні в Україні очікується "плюсова" температура, а також місцями опади

Морозу сьогодні очікувати не варто/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 16 лютого, буде теплою. Стовпчики термометрів піднімуться до 9 градусів тепла. Також жителям деяких областей варто очікувати на опади.

Про це у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Реклама

Сьогодні стовпчики термометрів поповзуть нагору і максимальна температура повітря 16 лютого становитиме +3-9 градусів. На Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині температура повітря складатиме 1-4 градуси тепла. Вітер очікується з південного заходу, помірний.

Опади у середу пройдуть у Карпатах, на Закарпатті, а також на Черкащині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами та можуть вдень дотягнути до Сумщини — дощ, місцями мокрий сніг. На решті території України переважатиме суха погода.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Реклама

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

Читайте також