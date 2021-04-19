Тищенко святкував день народження дружини в ресторані – ЗМІ (відео)

У нардепа стверджують, що він з сім'єю був удома, але відео з ресторану, а також фото машини біля готелю Fairmont свідчать про протилежне

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, незважаючи на локдаун у Києві, влаштував вечірку з гостями на день народження своєї дружини Алли Барановської в ресторані готелю Fairmont.

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Про це пише "Страна" з посиланням на одного з гостей, який також надав відео.

Судячи з величезного святково накритого столу, на захід запросили не один десяток гостей. Розважала друзів сім'ї Тищенко співачка Катя Корецька.

Також на відео видно, що персонал закладу у медичних масках, гості ж приписів карантину і в цьому не дотримуються.

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Водночас один із помічників Тищенка на запитання про святкування дня народження його дружини заявив, що воно проходить у них удома, але журналісти розмістили фото, на якому, як вони стверджують, видно машину Тищенка біля готелю Fairmont.

Нагадаємо, це не перший скандал, пов'язаний із карантинними обмеженнями, в який потрапляє Тищенко. У липні 2020 у розпал карантину в столиці стало відомо, що його ресторан "Велюр" не дотримується заборони Кабінету міністрів на роботу закладівгромадського харчування після 23:00 і працює цілу ніч, причому не тільки не приховуючи, а й рекламуючи це. Тоді депутат відмовився коментувати порушення.

Водночас наприкінці минулого року Микола Тищенко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією обмежити роботу громадського транспорту під час карантину вихідного дня .

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