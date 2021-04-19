Українська
$ 27,98
33,53
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Тищенко праздновал день рождения жены в ресторане – СМИ (видео)

19 апреля, 03:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У нардепа утверждают, что он с семьей был дома, но видео из ресторана, а также фото машины у гостиницы Fairmont говорят об обратном

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, несмотря на локдаун в Киеве, устроил вечеринку с гостями на день рождения своей супруги Аллы Барановской в ресторане гостиницы Fairmont.

Реклама

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на одного из гостей, который также предоставил видео.

Судя по громадному празднично накрытому столу, на мероприятие пригласили не один десяток гостей. Развлекала друзей семьи Тищенко певица Катя Корецкая.

Также на видео видно, что персонал заведения в медицинских масках, гости же предписания карантина и в этом не соблюдают.

В тренде
В центре Киева машина утонула в "озере" посреди дороги: фото
Реклама

В тоже время один помощник Тищенко на вопрос о праздновании дня рождения жены депутата заявил, что он проходит у них дома, но журналисты разместили фото, на котором, как они утверждают, видно машину Тищенко около отеля Fairmont.

Напомним, это не первый скандал, связанный с карантинными ограничениями, в который попадает Тищенко. В июле 2020 в разгар карантина в столице стало известно, что его ресторан "Велюр" не соблюдает запрета Кабинета министров на работу заведений общественного питания после 23:00 и работает целую ночь, причем не только не скрывая, а и рекламируя это. Тогда депутат отказался комментировать нарушение.

В то же время в конце прошлого года Николай Тищенко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением ограничить работу общественного транспорта во время карантина выходного дня .

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин рестораны Николай Тищенко коронавирус локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)Другие новости
В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилой
В Киеве мужчина натянул гайку на половой орган. Срезать пришлось пилойДругие новости
В Киеве спецназ штурмует фирму Медведчука: в МВД прояснили ситуацию (видео)
В Киеве спецназ штурмует фирму Медведчука: в МВД прояснили ситуацию (видео)Власть
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)Другие новости
В Киеве перестали записывать в детские сады
В Киеве перестали записывать в детские садыДругие новости
Минздрав подтвердил, что в
Минздрав подтвердил, что в "АТБ" соблюдены все меры эпидемиологической безопасностиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять