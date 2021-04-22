Вимагав гроші за звільнення: у Києві чоловік захопив авто з двома жінками (фото)

За скоєне зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі -незабаром йому оберуть запобіжний захід

У Києві затримали зловмисника, який напередодні напав на матір з донькою та вимагав у них гроші.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Напад стався на вулиці Маршала Тимошенка. Там чоловік сів на заднє сидіння автівки та погрожуючи застосуванням зброї, наказав віддати йому 5 тисяч доларів США. Оскільки у жінок не було такої суми, одна з них попросила чоловіка привезти гроші. Той у свою чергу пообіцяв виконати прохання та одразу ж зателефонував до поліції.

"Враховуючи те, що ситуація не дозволяла провести повномасштабну поліцейську операцію, все було зроблено оперативниками, аби не викликати підозри у злочинця, що його дії контролюються поліцейськими. Виконуючи вимогу зловмисника, один із спецпризначенців підійшов до авто та віддав гроші", – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Зловмисника вирішили одразу не затримувати, адже він міг нашкодити потерпілим. Після отримання грошей він відпустив жінок. Його затримали наступного дня. Зловмисником виявився 30-річний місцевий мешканець.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження та сьогодні йому було оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. А також слідчі та процесуальні керівники звернуться до суду із клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", – додав керівник столичного главку.

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Раніше ми повідомляли, що у Житомирі затримали підозрюваного в нападі на таксиста, який зробив пішоходам зауваження за "прогулянку" по трамвайних рейках.

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