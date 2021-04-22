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Требовал деньги за освобождение: в Киеве мужчина захватил авто с двумя женщинами (фото)

22 апреля, 19:53

Виктория Барановская Виктория Барановская

За содеянное злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы – вскоре ему изберут меру пресечения

В Киеве задержали злоумышленника, который накануне напал на мать с дочкой и требовал у них деньги.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Нападение произошло на улице Маршала Тимошенко. Там мужчина сел на заднее сиденье машины и угрожая применением оружия, приказал отдать ему 5 тысяч долларов США. У женщин не было такой суммы, одна из них попросила мужа привезти деньги. Тот в свою очередь пообещал выполнить просьбу и сразу же позвонил в полицию.

"Учитывая, что ситуация не позволяла провести полномасштабную полицейскую операцию, все было сделано оперативниками, чтобы не вызвать подозрения у преступника, что его действия контролируются полицейскими. Выполняя требование злоумышленника, один из спецназовцев подошел к авто и отдал деньги", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Злоумышленника решили сразу не задерживать, ведь он мог навредить потерпевшим. После получения денег он отпустил женщин. Его задержали на следующий день. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель.

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"По данному факту начато уголовное производство и сегодня ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. А также следователи и процессуальные руководители обратятся в суд с ходатайство об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", – добавил руководитель столичного главка.

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Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали подозреваемого в нападении на таксиста, который сделал пешеходам замечания за "прогулку" по трамвайным рельсам.

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Киев грабитель нападение
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