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Вимагала 1000 євро: суддя з Броварів отримала шість років в'язниці

3 червня, 15:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Крім шестирічного терміну, у судді конфіскували майно і позбавленням права займати посади пов'язані з правосуддям

Суддя з Броварів вимагала хабар. Фото: bb.lv

Суддя з Броварів вимагала хабар. Фото: bb.lv

Сьогодні вищий антикорупційний суд виніс обвинувальний вирок. Суддю Броварського міськрайонного суду засудили до шести років позбавлення волі.

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Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Колегія суддів ВАКС, зваживши на докази, надані прокурором САП, визнала суддю винуватою в отриманні 1000 Євро неправомірної вигоди за прийняття рішення щодо повернення вилученого майна в межах справи про адміністративне правопорушення, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", – йдеться в повідомленні.

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За вироком суду судді призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому автомобіля і земельної ділянки, а також позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням правосуддя, строком на три роки.

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Раніше ми писали, що в США екс-спецназівця засудили за шпигунство на користь РФ.

Нагадаємо, раніше колишній американський спецназівець розповідав про роботу на ГРУ РФ і навіть був задоволений, коли до нього звернулася російська агентура.

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